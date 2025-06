Giovanna Roque fala sobre a possíbilidade de reatar com MC Ryan SP: “A gente sempre gosta”

Entretê Spinoff |Do R7

Giovanna Roque voltou às redes sociais para esclarecer os rumores de uma possível reconciliação com o funkeiro MC Ryan, com quem viveu um relacionamento conturbado desde 2023 e tem uma filha, Zoe, de um ano. Após o término, o cantor chegou a enviar presentes caros para a influenciadora, o que reacendeu especulações sobre um retorno do casal, mas Gi tratou de esclarecer a situação.

