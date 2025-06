MC Guimê e Fernanda Stroschein revelam possíveis nomes do primeiro filho

(Instagram/Reprodução) MC Guimê e Fernanda Stroschein seguem encantando os fãs com cada passo da jornada rumo à maternidade. No último domingo (15), o casal compartilhou nas redes sociais os nomes que estão cotados para o primeiro filho. Ainda sem saber o sexo do bebê, eles fizeram um vídeo divertido estourando balões nas cores azul e rosa e, ao final, deixaram a pergunta no ar: “Vocês são #TimeYarin ou #TimeEmanuel?”

