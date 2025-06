Por que Nego Di foi condenado? Entenda todos os detalhes

(Instagram/Reprodução) O humorista e ex-BBB Dilson Alves da Silva Neto, conhecido como Nego Di, e o empresário Anderson Bonetti foram condenados na última terça-feira (10) a mais de 11 anos de prisão por estelionato. De acordo com a Justiça do Rio Grande do Sul, os dois estão envolvidos em um esquema fraudulento relacionado à loja virtual “Tadizuera”, que vendia produtos com valores abaixo do mercado, mas não entregava os itens aos compradores.

