Preta Gil desabafa durante tratamento contra o câncer: “É um cuidado real”

Entretê Spinoff |Do R7

Em um momento de fé, esperança e acolhimento, Preta Gil emocionou os fãs ao compartilhar registros de seu novo ciclo no tratamento contra o câncer. A cantora iniciou um procedimento experimental nos Estados Unidos no último dia 10 de junho e, nesta segunda-feira (16), usou as redes sociais para agradecer o carinho e o suporte que tem recebido de pessoas próximas.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Entretê Spinoff e fique por dentro de todos os detalhes dessa emocionante jornada!

Leia Mais em Entretê Spinoff: