Quem é a esposa do jogador Richarlison? Nasce o filho do casal

(Instagram/Reprodução) O jogador Richarlison, de 28 anos, vive um momento especial fora dos campos. O atacante da Seleção Brasileira e do Tottenham anunciou neste domingo (15) o nascimento de seu primeiro filho, fruto do relacionamento com a influenciadora Amanda Araújo, de 21 anos. O bebê, que recebeu o nome de Richarlison Jr., nasceu com 3,5 kg em Maringá, no interior do Paraná.

