Quem é a jornalista que foi presa acusada de homofobia?

A jornalista Adriana Catarina Ramos de Oliveira foi detida em flagrante no último sábado (14), após praticar homofobia contra um homem em uma cafeteria no Shopping Iguatemi, na Zona Oeste de São Paulo. Durante o registro da ocorrência, a profissional também desacatou policiais civis na delegacia, segundo consta no boletim de ocorrência.

Para saber mais sobre este caso polêmico, consulte a matéria completa no nosso parceiro Entretê Spinoff.

