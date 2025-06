Entretê Spinoff |Do R7

Rafa Kalimann e Nattan revelam o gênero do bebê que estão esperando

O chá revelação de Rafa Kalimann e Nattan, realizado nesta terça-feira (10/06), confirmou o que muitos fãs suspeitavam: o casal está à espera de uma menina. A celebração íntima, que reuniu familiares e amigos próximos em uma fazenda, marcou o anúncio do sexo do primeiro bebê da influenciadora com o cantor.

