Rafael Cardoso desabafa após dois anos sem contato com os filhos

(Instagram/Reprodução) Rafael Cardoso abriu o coração em entrevista ao programa Sensacional, da RedeTV!, e falou com emoção sobre o distanciamento dos filhos Aurora, de 10 anos, e Valentim, de 7. Os dois são fruto do relacionamento do ator com a influenciadora Mari Bridi, com quem viveu uma longa união. Segundo ele, já se passaram dois anos desde a última vez que pôde estar fisicamente com as crianças, por conta de uma decisão judicial.

Para saber mais sobre essa emocionante história, consulte a matéria completa no nosso parceiro Entretê Spinoff.

Leia Mais em Entretê Spinoff: