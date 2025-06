Richarlison emociona ao revelar rosto do filho recém-nascido: “Amor da minha vida”

O atacante Richarlison, de 28 anos, vive um momento especial na vida pessoal. Ele e a influenciadora Amanda Araújo, de 21, deram as boas-vindas ao primeiro filho do casal, Richarlison Jr., nascido no último domingo, 15 de junho, em Maringá, no Paraná. A novidade foi compartilhada com os fãs por meio de uma publicação nas redes sociais que rapidamente conquistou a internet.

Para saber mais sobre esse emocionante momento na vida de Richarlison, consulte a matéria completa no nosso parceiro Entretê Spinoff.

Leia Mais em Entretê Spinoff: