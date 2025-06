Entretê Spinoff |Do R7

Tati Machado faz homenagem romântica ao marido após perda do filho

Nessa quinta-feira (12), Dia dos Namorados, Tati Machado abriu o coração nas redes sociais e prestou uma emocionante homenagem ao marido, Bruno Monteiro. Em meio ao luto pela perda do filho Rael, que completou um mês, a apresentadora dividiu com os fãs palavras carregadas de amor, superação e gratidão, além de compartilhar fotos inéditas ao lado do companheiro.

