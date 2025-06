Thais Carla exibe novo visual após procedimento bariátrico Entretê Spinoff|Do R7 17/06/2025 - 15h58 (Atualizado em 17/06/2025 - 15h58 ) twitter

(Instagram/Reprodução) Depois de cerca de dois meses longe da internet, Thais Carla voltou a aparecer e chamou atenção ao mostrar os primeiros resultados de sua cirurgia bariátrica. A influenciadora e dançarina de 33 anos foi fotografada durante um passeio no Parque Ibirapuera, em São Paulo, no último fim de semana, usando um look esportivo e com visual mais leve. Segundo ela, já foram eliminados aproximadamente 45 quilos desde o procedimento. Consulte no nosso parceiro Entretê Spinoff para saber mais sobre a nova fase de Thais Carla e sua jornada de transformação! Leia Mais em Entretê Spinoff: Influenciador Jon Vlogs fala sobre detenção na Croácia: “Experiência intensa”

