A Cor que nos Separa: o rosto do racismo por trás das máscaras Em novo romance, o advogado gaúcho Daniel Tonetto expõe as feridas históricas do preconceito racial no Sul do país Em 2026, Theodora...

Em novo romance, o advogado gaúcho Daniel Tonetto expõe as feridas históricas do preconceito racial no Sul do país. Em 2026, Theodora Borges, após uma vida dedicada à Medicina, à Física Quântica e ao estudo do comportamento humano, é consagrada mundialmente ao receber o Prêmio Nobel. No discurso de agradecimento, ela revisita a trajetória da família, especialmente do tio Stéfano Veras, que nasceu pobre e foi criado em uma fazenda marcada pelo racismo. A partir dessa narrativa, Tonetto entrelaça passado, presente e futuro para denunciar as cicatrizes deixadas pelo racismo estrutural no Brasil.

