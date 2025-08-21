Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Entretenimento – Música, famosos, TV, cinema, séries e mais

A Grande Viagem da Sua Vida, filme estrelado por Margot Robbie e Colin Farrell, ganha novo trailer

Longa dirigido pelo sul-coreano Kogonada tem estreia prevista para o dia 18 de setembro no Brasil     Faltando menos de um mês para...

Entretetizei

Entretetizei|Do R7

Longa dirigido pelo sul-coreano Kogonada tem estreia prevista para o dia 18 de setembro no Brasil

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Entretetizei e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em entretetizei:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.