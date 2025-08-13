A infância como lente para a dor: A Ciência das Coisas Frágeis em destaque no Sarangbang Podcast
Obra de Tae Keller impulsiona reflexão sobre saúde mental no episódio de encerramento da temporada O Sarangbang Podcast encerra sua...
Obra de Tae Keller impulsiona reflexão sobre saúde mental no episódio de encerramento da temporada O Sarangbang Podcast encerra sua temporada dedicada à saúde mental com um episódio sensível e necessário. O livro escolhido é A Ciência das Coisas Frágeis (2023) da premiada autora sul-coreana Tae Keller, vencedora da medalha Newbery.
Obra de Tae Keller impulsiona reflexão sobre saúde mental no episódio de encerramento da temporada O Sarangbang Podcast encerra sua temporada dedicada à saúde mental com um episódio sensível e necessário. O livro escolhido é A Ciência das Coisas Frágeis (2023) da premiada autora sul-coreana Tae Keller, vencedora da medalha Newbery.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Entretetizei e descubra mais sobre essa obra tocante!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Entretetizei e descubra mais sobre essa obra tocante!
Leia Mais em entretetizei:
Leia Mais em entretetizei: