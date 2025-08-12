Logo R7.com
Anna Akisue anuncia data de seu primeiro show solo

Show marca uma nova fase na carreira da artista Depois de conquistar o público como Regina George na adaptação brasileira de Meninas Malvadas — O Musical, Anna Akisue se prepara para mais um momento especial em sua carreira. A artista anunciou, nesta segunda-feira (11), a data de seu primeiro show solo, que acontecerá em 31 de agosto, na Casa Rockambole, em São Paulo.

