Anna Akisue anuncia data de seu primeiro show solo
Show marca uma nova fase na carreira da artista Depois de conquistar o público como Regina George na adaptação brasileira de Meninas Malvadas — O Musical, Anna Akisue se prepara para mais um momento especial em sua carreira. A artista anunciou, nesta segunda-feira (11), a data de seu primeiro show solo, que acontecerá em 31 de agosto, na Casa Rockambole, em São Paulo. Leia Mais em entretetizei:
