Canal Brasil exibe sessão especial no Dia Nacional da Visibilidade Lésbica
Nesta quinta (28/08), a partir das 18h, vão ao ar os longas-metragens Mães do Derick”, de Cássio Kelm, e Flores Raras”, de Bruno Barreto...
Nesta quinta (28/08), a partir das 18h, vão ao ar os longas-metragens Mães do Derick”, de Cássio Kelm, e Flores Raras”, de Bruno Barreto. Celebrado no dia 29 de agosto, o Dia Nacional da Visibilidade Lésbica é considerado um marco importante na luta pelos direitos das mulheres lésbicas. Criada em 1996, a data tem como objetivo o foco no combate à lesbofobia. Para celebrar a resistência e a importância da representatividade da mulher lésbica para a sociedade e a cultura, o Canal Brasil irá exibir dois longas-metragens: Mães do Derick (2020), de Cássio Kelm, e Flores Raras (2013), de Bruno Barreto, em sessão especial no dia 28 de agosto, a partir das 18h.
Nesta quinta (28/08), a partir das 18h, vão ao ar os longas-metragens Mães do Derick”, de Cássio Kelm, e Flores Raras”, de Bruno Barreto. Celebrado no dia 29 de agosto, o Dia Nacional da Visibilidade Lésbica é considerado um marco importante na luta pelos direitos das mulheres lésbicas. Criada em 1996, a data tem como objetivo o foco no combate à lesbofobia. Para celebrar a resistência e a importância da representatividade da mulher lésbica para a sociedade e a cultura, o Canal Brasil irá exibir dois longas-metragens: Mães do Derick (2020), de Cássio Kelm, e Flores Raras (2013), de Bruno Barreto, em sessão especial no dia 28 de agosto, a partir das 18h.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Entretetizei e fique por dentro de todas as novidades!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Entretetizei e fique por dentro de todas as novidades!
Leia Mais em entretetizei:
Leia Mais em entretetizei: