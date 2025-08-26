Canal Brasil exibe sessão especial no Dia Nacional da Visibilidade Lésbica Nesta quinta (28/08), a partir das 18h, vão ao ar os longas-metragens Mães do Derick”, de Cássio Kelm, e Flores Raras”, de Bruno Barreto... Entretetizei|Do R7 26/08/2025 - 16h40 (Atualizado em 26/08/2025 - 16h40 ) twitter

Nesta quinta (28/08), a partir das 18h, vão ao ar os longas-metragens Mães do Derick”, de Cássio Kelm, e Flores Raras”, de Bruno Barreto. Celebrado no dia 29 de agosto, o Dia Nacional da Visibilidade Lésbica é considerado um marco importante na luta pelos direitos das mulheres lésbicas. Criada em 1996, a data tem como objetivo o foco no combate à lesbofobia. Para celebrar a resistência e a importância da representatividade da mulher lésbica para a sociedade e a cultura, o Canal Brasil irá exibir dois longas-metragens: Mães do Derick (2020), de Cássio Kelm, e Flores Raras (2013), de Bruno Barreto, em sessão especial no dia 28 de agosto, a partir das 18h.

