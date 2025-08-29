Logo R7.com
Capoeiras: série que celebra ancestralidade brasileira chega ao streaming

Protagonizada por Raphael Logam e Sérgio Malheiros, a produção é o resultado de um sonho de duas décadas, unindo ação e raízes nacionais

Pôster de divulgação de Capoeiras (2025)

Protagonizada por Raphael Logam e Sérgio Malheiros, a produção é o resultado de um sonho de duas décadas, unindo ação e raízes nacionais Capoeiras, série nacional que retrata a ancestralidade da capoeira, já está disponível no Disney+. Com seis episódios, a história é inspirada no livro A Balada de Noivo-da-Vida e Veneno-da-Madrugada, de Nestor Capoeira.

