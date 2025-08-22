Logo R7.com
Carta de Maria: parceria inédita de Rubel e Marina Sena

Novo single mistura referências dos últimos trabalhos de ambos os artistas em uma criação inédita Escrita e produzida por Rubel, em...

Rubel e Marina Sena entretetizei

Novo single mistura referências dos últimos trabalhos de ambos os artistas em uma criação inédita. Escrita e produzida por Rubel, em parceria com Gabriel Duarte, que dirigiu o último trabalho de Marina Sena, a música Carta de Maria já está disponível nas plataformas digitais. Unindo o último trabalho de Rubel, Beleza. Mas agora a gente faz o que com isso?, e o mais recente álbum de Marina Sena, Coisas Naturais, a ideia era criar um diálogo entre os universos sonoros dos artistas. Com a miscigenação dos dois trabalhos, trechos de ambos os discos foram entrelaçados, refletindo a essência criativa de Marina e Rubel.

