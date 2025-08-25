Catherine Newman explora a meia-idade feminina em Sanduíche, seu novo romance publicado pela nVersos Finalista do Goodreads Choice Awards e eleito um dos Melhores Livros de 2024 pela Barnes Noble, o livro mistura humor, emoção e reflexões... Entretetizei|Do R7 25/08/2025 - 17h39 (Atualizado em 25/08/2025 - 17h39 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

entretetizei

Finalista do Goodreads Choice Awards e eleito um dos Melhores Livros de 2024 pela Barnes & Noble, o livro mistura humor, emoção e reflexões sobre família e tempo. Sucesso imediato nos Estados Unidos, Sanduíche, novo romance da escritora Catherine Newman, chega ao Brasil pela Editora nVersos. Este é o segundo livro adulto da autora que, mais uma vez, se inspira em suas próprias experiências para criar uma protagonista cheia de nuances: uma mulher que já passou dos 50, mãe, esposa e pertencente a uma “geração sanduichada” — pressionada por duas outras: a de seus pais e a de seus filhos. O lançamento nacional acontecerá durante a Bienal do Livro do Rio de Janeiro.

Não perca a chance de se emocionar com a sensibilidade e o humor de Catherine Newman! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Entretetizei.

Leia Mais em entretetizei:

Güller ve Günahlar: confira todos os detalhes sobre a nova dizi

Big Time Rush volta ao Brasil com turnê In Real Life Worldwide Tour

Protagonistas: pré-venda atinge marca de mil exemplares e celebra diversidade feminina