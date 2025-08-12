Logo R7.com
Çok Uzak, Çok Yakın: novos nomes do elenco da dizi protagonizada por Funda Eryiğit e Caner Cindoruk foram divulgados

Saiba quem são os novos atores que participarão da série e quando começam as gravações   Mais uma dizi que promete muitas emoções!...

Entretetizei

Foto elenco Çok Uzak, Çok Yakın. entretetizei

Saiba quem são os novos atores que participarão da série e quando começam as gravações

Para mais detalhes sobre essa nova dizi que promete muitas emoções, consulte a matéria completa no nosso parceiro Entretetizei.

