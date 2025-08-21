Coletiva | Gloria Groove transforma-se em Madame Morrible em Wicked e divide sobre a experiência com a imprensa Em coletiva realizada no dia 21 de agosto, Daniel Garcia (Gloria Groove) compartilhou com os jornalistas sobre a alegria de subir aos... Entretetizei|Do R7 21/08/2025 - 16h21 (Atualizado em 21/08/2025 - 16h21 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

entretetizei

Em coletiva realizada no dia 21 de agosto, Daniel Garcia (Gloria Groove) compartilhou com os jornalistas sobre a alegria de subir aos palcos como a gigante Madame Horrible, do fenômeno musical Wicked. Veja o que ela nos contou!

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Entretetizei e fique por dentro de todos os detalhes dessa emocionante transformação!

Leia Mais em entretetizei:

Tiago Leifert retorna para a nova temporada de The Voice Brasil

Everybody Scream: Florence + The Machine revela data de lançamento do sexto álbum de estúdio

Emily em Paris: data de estreia da quinta temporada é anunciada