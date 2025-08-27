Com Vera Fischer, espetáculo O Casal Mais Sexy da América desembarca em São Paulo
Sucesso em turnê pelo Brasil, O Casal Mais Sexy da América combina humor, emoção e crítica social em temporada paulistana. Veja no...
Sucesso em turnê pelo Brasil, O Casal Mais Sexy da América combina humor, emoção e crítica social em temporada paulistana. Veja no Teatro Liberdade
Sucesso em turnê pelo Brasil, O Casal Mais Sexy da América combina humor, emoção e crítica social em temporada paulistana. Veja no Teatro Liberdade
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Entretetizei e descubra todos os detalhes desse espetáculo imperdível!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Entretetizei e descubra todos os detalhes desse espetáculo imperdível!
Leia Mais em entretetizei:
Leia Mais em entretetizei: