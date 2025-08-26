Comédia Dragão Vermelho terá turnê por São Paulo, disponível até dezembro Com 12 apresentações gratuitas voltadas a escolas públicas, comunidades e instituições em regiões periféricas, o espetáculo passará... Entretetizei|Do R7 26/08/2025 - 17h40 (Atualizado em 26/08/2025 - 17h40 ) twitter

Com 12 apresentações gratuitas voltadas a escolas públicas, comunidades e instituições em regiões periféricas, o espetáculo passará por 9 municípios de São Paulo de agosto à dezembro.

