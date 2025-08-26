Logo R7.com
Comédia Dragão Vermelho terá turnê por São Paulo, disponível até dezembro

Com 12 apresentações gratuitas voltadas a escolas públicas, comunidades e instituições em regiões periféricas, o espetáculo passará por 9 municípios de São Paulo de agosto à dezembro.

Para saber mais sobre essa incrível turnê e como participar, consulte a matéria completa no nosso parceiro Entretetizei.

