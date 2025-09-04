Companhia Ensaio Aberto apresenta Palavras, na Sala Sérgio Britto, no Armazém da Utopia Espetáculo com atriz Tuca Moraes, baseado na obra de Clarice Lispector, será apresentado nos dias 4, 11, 18 e 25 de setembro, às 19h...

Espetáculo com atriz Tuca Moraes, baseado na obra de Clarice Lispector, será apresentado nos dias 4, 11, 18 e 25 de setembro, às 19h “Toda verdadeira arte é experimentação, e, lamento contrariar muitos, toda verdadeira vida é experimentação, ninguém escapa.” Clarice Lispector, escritora Uma nova experimentação, a literatura como ponto de partida para a pesquisa do teatro narrativo e do teatro épico. É o que a Companhia Ensaio Aberto apresenta com Palavras, encenada por Tuca Moraes, a partir de 28 de agosto, na Sala Sérgio Brito, no Armazém da Utopia. As sessões acontecem às quintas, às 19h, até 25 de setembro.

