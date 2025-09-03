Confira a data de estreia da nova série Chad Powers: O Quarterback O novo seriado de comédia estreia no dia 30 de setembro e poderá ser assistido exclusivamente por streaming Os fãs de futebol americano... Entretetizei|Do R7 03/09/2025 - 16h18 (Atualizado em 03/09/2025 - 16h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

entretetizei

O novo seriado de comédia estreia no dia 30 de setembro e poderá ser assistido exclusivamente por streaming.

Não perca a chance de saber mais sobre essa nova série! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Entretetizei.

Leia Mais em entretetizei:

Confira o novo pôster de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Castelo Infinito

ROCKY retorna ao Brasil para um único show

Lembranças de um Amor: série com Hande Erçel e Barış Arduç já está disponível no Brasil