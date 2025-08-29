Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Entretenimento – Música, famosos, TV, cinema, séries e mais

Confira as estreias de dramas asiáticos no streaming em setembro

10 grandes lançamentos nos mais variados gêneros, com romance, comédia, terror e muito mais Setembro traz o retorno da primavera e,...

Entretetizei

Entretetizei|Do R7

entretetizei

10 grandes lançamentos nos mais variados gêneros, com romance, comédia, terror e muito mais Setembro traz o retorno da primavera e, com ela, também traz uma seleção especial de lançamentos incríveis no Viki. Este mês está recheado dos mais populares dramas asiáticos, incluindo o aguardado My Youth (2025), protagonizado por Song Joong Ki, além de vários títulos japoneses e chineses e um BL tailandês, Lover Merman (2025).

Não perca a chance de conferir todas as novidades! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Entretetizei.

Leia Mais em entretetizei:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.