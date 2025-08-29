Confira as estreias de dramas asiáticos no streaming em setembro 10 grandes lançamentos nos mais variados gêneros, com romance, comédia, terror e muito mais Setembro traz o retorno da primavera e,... Entretetizei|Do R7 29/08/2025 - 20h37 (Atualizado em 29/08/2025 - 20h37 ) twitter

10 grandes lançamentos nos mais variados gêneros, com romance, comédia, terror e muito mais Setembro traz o retorno da primavera e, com ela, também traz uma seleção especial de lançamentos incríveis no Viki. Este mês está recheado dos mais populares dramas asiáticos, incluindo o aguardado My Youth (2025), protagonizado por Song Joong Ki, além de vários títulos japoneses e chineses e um BL tailandês, Lover Merman (2025).

Não perca a chance de conferir todas as novidades! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Entretetizei.

