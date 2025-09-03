Confira as produções que chegam ao streaming em setembro
Transmissões ao vivo, realities shows e franquias de sucesso: veja os destaques que chegam à plataforma neste mês Neste mês, o catálogo...
Transmissões ao vivo, realities shows e franquias de sucesso: veja os destaques que chegam à plataforma neste mês Neste mês, o catálogo da plataforma de streaming HBO Max recebe 50 produções. As novidades são para todos os públicos: para aqueles que desejam maratonar, a estreia original da HBO, Task: Unidade Especial (2025) e a série turca The Prince (2025), além do novo filme da franquia de sucesso mundial, Karatê Kid: Lendas (2025).
Transmissões ao vivo, realities shows e franquias de sucesso: veja os destaques que chegam à plataforma neste mês Neste mês, o catálogo da plataforma de streaming HBO Max recebe 50 produções. As novidades são para todos os públicos: para aqueles que desejam maratonar, a estreia original da HBO, Task: Unidade Especial (2025) e a série turca The Prince (2025), além do novo filme da franquia de sucesso mundial, Karatê Kid: Lendas (2025).
Não perca a lista completa das novidades e muito mais, consulte no nosso parceiro Entretetizei!
Não perca a lista completa das novidades e muito mais, consulte no nosso parceiro Entretetizei!
Leia Mais em entretetizei:
Leia Mais em entretetizei: