Confira o line-up completo da edição de 2026 do maior festival do ano em SP
Com Sabrina Carpenter, Chappell Roan, Deftones, Lorde, Skrillex e Tyler, The Creator como headliners, o Lollapalooza 2026 promete diversidade...
Com Sabrina Carpenter, Chappell Roan, Deftones, Lorde, Skrillex e Tyler, The Creator como headliners, o Lollapalooza 2026 promete diversidade e shows inesquecíveis. Acabou a ansiedade: o line-up do Lollapalooza Brasil 2026 foi divulgado nesta quinta-feira (28) com todas as atrações que vão se apresentar entre os dias 20, 21 e 22 de março de 2026. A 13ª edição do festival promete atrair milhares de fãs e reafirmar o evento como um dos principais pontos de encontro da música internacional no Brasil.
Com Sabrina Carpenter, Chappell Roan, Deftones, Lorde, Skrillex e Tyler, The Creator como headliners, o Lollapalooza 2026 promete diversidade e shows inesquecíveis. Acabou a ansiedade: o line-up do Lollapalooza Brasil 2026 foi divulgado nesta quinta-feira (28) com todas as atrações que vão se apresentar entre os dias 20, 21 e 22 de março de 2026. A 13ª edição do festival promete atrair milhares de fãs e reafirmar o evento como um dos principais pontos de encontro da música internacional no Brasil.
Não perca a chance de conferir todos os detalhes e a programação completa no nosso parceiro Entretetizei!
Não perca a chance de conferir todos os detalhes e a programação completa no nosso parceiro Entretetizei!
Leia Mais em entretetizei:
Leia Mais em entretetizei: