Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Entretenimento – Música, famosos, TV, cinema, séries e mais

Conheça todas as produções que chegam ao streaming em setembro

Novas temporadas, conteúdos ao vivo e franquias de sucesso: confira a lista completa de filmes e séries para assistir em casa Para...

Entretetizei

Entretetizei|Do R7

entretetizei

Novas temporadas, conteúdos ao vivo e franquias de sucesso: confira a lista completa de filmes e séries para assistir em casa Para este mês de setembro, o catálogo da Netflix recebe 40 produções! Além da aguardada Parte 2 da segunda temporada de Wandinha, o streaming garante séries, filmes e conteúdos ao vivo para todos os gostos.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Entretetizei e descubra tudo que está chegando ao streaming!

Leia Mais em entretetizei:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.