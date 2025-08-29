Conheça todas as produções que chegam ao streaming em setembro Novas temporadas, conteúdos ao vivo e franquias de sucesso: confira a lista completa de filmes e séries para assistir em casa Para... Entretetizei|Do R7 29/08/2025 - 17h38 (Atualizado em 29/08/2025 - 17h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

entretetizei

Novas temporadas, conteúdos ao vivo e franquias de sucesso: confira a lista completa de filmes e séries para assistir em casa Para este mês de setembro, o catálogo da Netflix recebe 40 produções! Além da aguardada Parte 2 da segunda temporada de Wandinha, o streaming garante séries, filmes e conteúdos ao vivo para todos os gostos.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Entretetizei e descubra tudo que está chegando ao streaming!

Leia Mais em entretetizei:

O Diário de Anne Frank ganha edição especial que aproxima jovens da história e marca os 80 anos da morte da autora

Ruídos ganha data de estreia nos cinemas brasileiros

Especial | Liam Payne: relembre momentos marcantes da vida do cantor que deixou saudades