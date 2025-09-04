Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Entretenimento – Música, famosos, TV, cinema, séries e mais

Crítica | A Vida de Chuck é um olhar solene sobre o universo em cada um de nós

Com muito charme, Mike Flanagan constrói um épico existencial sobre a vida humana e o direito de se deslumbrar com ela Quando eu fui...

Entretetizei

Entretetizei|Do R7

entretetizei

Com muito charme, Mike Flanagan constrói um épico existencial sobre a vida humana e o direito de se deslumbrar com ela. Quando eu fui assistir A Vida de Chuck, a única informação que eu tinha sobre o filme era que o Tom Hiddleston estava no elenco e que a direção era assinada pelo Mark Flanagan, cujo trabalho eu costumo ver me escondendo da tela. Sem saber o que esperar, encontrei no cinema um filme suntuoso, com um roteiro criativo que celebra a vida em termos épicos, por menor que ela possa parecer.

Não perca a oportunidade de conferir a análise completa sobre este filme emocionante no nosso parceiro Entretetizei!

Leia Mais em entretetizei:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.