Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Entretenimento – Música, famosos, TV, cinema, séries e mais

Crítica | Lore Olympus e o slow burn dos deuses: uma nova visão dos mitos gregos

Entre romance e intrigas, a estética vibrante transforma as histórias antigas em uma experiência contemporânea [Contém spoiler]  A...

Entretetizei

Entretetizei|Do R7

entretetizei

Entre romance e intrigas, a estética vibrante transforma as histórias antigas em uma experiência contemporânea. A publicação em volume físico de Lore Olympus, criado pela artista neozelandesa Rachel Smythe, marca não apenas a materialização de um fenômeno digital da plataforma Webtoon, mas também a consolidação de um projeto estético que reposiciona a mitologia grega sob as lentes da modernidade.

Não perca a oportunidade de explorar essa nova visão dos mitos gregos! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Entretetizei.

Leia Mais em entretetizei:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.