Crítica | Lore Olympus e o slow burn dos deuses: uma nova visão dos mitos gregos Entre romance e intrigas, a estética vibrante transforma as histórias antigas em uma experiência contemporânea

entretetizei

Entre romance e intrigas, a estética vibrante transforma as histórias antigas em uma experiência contemporânea. A publicação em volume físico de Lore Olympus, criado pela artista neozelandesa Rachel Smythe, marca não apenas a materialização de um fenômeno digital da plataforma Webtoon, mas também a consolidação de um projeto estético que reposiciona a mitologia grega sob as lentes da modernidade.

Não perca a oportunidade de explorar essa nova visão dos mitos gregos!

