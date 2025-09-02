Crítica | Sabrina Carpenter brinca com estilos musicais em seu novo álbum
Em 12 faixas, o álbum vai do country ao pop dos anos 80 e se consolida como sequência de Short n’ Sweet Sabrina Carpenter, que foi...
Em 12 faixas, o álbum vai do country ao pop dos anos 80 e se consolida como sequência de Short n’ Sweet Sabrina Carpenter, que foi confirmada como uma das headliners do Lollapalooza 2026, abalou o mundo pop com o lançamento de seu sétimo álbum de estúdio, Man’s Best Friend, na última sexta-feira (29/08).
Para uma análise completa e detalhes sobre o novo álbum de Sabrina Carpenter, consulte a matéria completa no nosso parceiro entretetizei.
