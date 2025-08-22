De New Rules ao topo: Dua Lipa celebra mais um ano de vida Com hits que dominaram as rádios, Dua Lipa se consolidou como estrela pop e conquistou prêmios como o Grammy e o Brit Awards Dua... Entretetizei|Do R7 22/08/2025 - 12h40 (Atualizado em 22/08/2025 - 12h40 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

entretetizei

Com hits que dominaram as rádios, Dua Lipa se consolidou como estrela pop e conquistou prêmios como o Grammy e o Brit Awards.

Para saber mais sobre a trajetória e as conquistas de Dua Lipa, consulte a matéria completa no nosso parceiro Entretetizei.

Leia Mais em entretetizei:

Confira a data de estreia de Kygo: Back at the Bowl

Semana do K-Drama Day traz romances, thrillers e fantasia até 26 de setembro

Precisamos falar sobre a solidão da mulher adulta — e como ela é retratada (ou ignorada) na cultura pop