Dê uma espiadinha: Wicked: Parte II tem imagens inéditas divulgadas O capítulo final da história não contada das bruxas de Oz chega aos cinemas em novembro As primeiras imagens de Wicked: Parte II,... Entretetizei|Do R7 07/08/2025 - 17h19 (Atualizado em 07/08/2025 - 17h19 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Wicked: Parte II entretetizei

O capítulo final da história não contada das bruxas de Oz chega aos cinemas em novembro

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Entretetizei e fique por dentro de todas as novidades!

Leia Mais em entretetizei:

Naruse Vai Dominar o Mundo, premiado livro de Mina Miyajima, chega ao Brasil

Em alta no streaming: 10 K-dramas imperdíveis para maratonar

VMA 2025: confira todos os indicados à premiação