(Des)controle, com Carolina Dieckmann, é selecionado para o Festival do Rio 2025
Longa explora os impactos da dependência do álcool e tem sua estreia prevista para novembro O filme (Des)controle, dirigido por Rosane...
Longa explora os impactos da dependência do álcool e tem sua estreia prevista para novembro Consulte a matéria completa no nosso parceiro Entretetizei e fique por dentro de todos os detalhes sobre essa produção emocionante! Leia Mais em entretetizei:
Longa explora os impactos da dependência do álcool e tem sua estreia prevista para novembro
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Entretetizei e fique por dentro de todos os detalhes sobre essa produção emocionante!
Leia Mais em entretetizei: