Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Entretenimento – Música, famosos, TV, cinema, séries e mais

(Des)controle, com Carolina Dieckmann, é selecionado para o Festival do Rio 2025

Longa explora os impactos da dependência do álcool e tem sua estreia prevista para novembro O filme (Des)controle, dirigido por Rosane...

Entretetizei

Entretetizei|Do R7

Longa explora os impactos da dependência do álcool e tem sua estreia prevista para novembro

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Entretetizei e fique por dentro de todos os detalhes sobre essa produção emocionante!

Leia Mais em entretetizei:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.