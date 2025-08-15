Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Entretenimento – Música, famosos, TV, cinema, séries e mais

Dias Perfeitos celebra festa de lançamento no dia da grande estreia

Série baseada no livro de Raphael Montes, que estreou ontem (14), aposta em múltiplas perspectivas para contar história de amor e destino...

Entretetizei

Entretetizei|Do R7

entretetizei

Série baseada no livro de Raphael Montes, que estreou ontem (14), aposta em múltiplas perspectivas para contar história de amor e destino.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Entretetizei e descubra todos os detalhes dessa emocionante estreia!

Leia Mais em entretetizei:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.