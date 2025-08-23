Doja Cat está de volta com o single Jealous Type
A faixa é parte de Vie, álbum que chega às plataformas em setembro A estrela global vencedora do GRAMMY está de volta! Doja Cat retorna...
