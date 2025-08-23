Doja Cat está de volta com o single Jealous Type A faixa é parte de Vie, álbum que chega às plataformas em setembro A estrela global vencedora do GRAMMY está de volta! Doja Cat retorna... Entretetizei|Do R7 23/08/2025 - 14h39 (Atualizado em 23/08/2025 - 14h39 ) twitter

Vie entretetizei

A faixa é parte de Vie, álbum que chega às plataformas em setembro.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro entretetizei e fique por dentro de todas as novidades sobre Doja Cat!

