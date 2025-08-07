Duo português adois lança o divertido single, Loiça por Lavar
Novo single do duo português adois aborda com bom humor as pequenas batalhas do dia a dia a dois, antecipando o álbum físico Da Nossa...
Novo single do duo português adois aborda com bom humor as pequenas batalhas do dia a dia a dois, antecipando o álbum físico Da Nossa Sala. Chegando como a trilha sonora perfeita para a maioria dos casais, Loiça por Lavar, é o novo single do duo português adois. A canção, que chega como um espelho bem-humorado da realidade de muitos relacionamentos, e já está disponível em todas as plataformas digitais, aborda os dilemas cotidianos da divisão de tarefas domésticas, questionando: quem está certo, o que lava a louça imediatamente após a refeição ou o que prefere relaxar antes?
Para saber mais sobre essa divertida canção e a história por trás dela, consulte a matéria completa no nosso parceiro entretetizei.
