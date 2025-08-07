Duo português adois lança o divertido single, Loiça por Lavar Novo single do duo português adois aborda com bom humor as pequenas batalhas do dia a dia a dois, antecipando o álbum físico Da Nossa... Entretetizei|Do R7 07/08/2025 - 17h19 (Atualizado em 07/08/2025 - 17h19 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

entretetizei

Novo single do duo português adois aborda com bom humor as pequenas batalhas do dia a dia a dois, antecipando o álbum físico Da Nossa Sala. Chegando como a trilha sonora perfeita para a maioria dos casais, Loiça por Lavar, é o novo single do duo português adois. A canção, que chega como um espelho bem-humorado da realidade de muitos relacionamentos, e já está disponível em todas as plataformas digitais, aborda os dilemas cotidianos da divisão de tarefas domésticas, questionando: quem está certo, o que lava a louça imediatamente após a refeição ou o que prefere relaxar antes?

Para saber mais sobre essa divertida canção e a história por trás dela, consulte a matéria completa no nosso parceiro entretetizei.

Leia Mais em entretetizei:

Naruse Vai Dominar o Mundo, premiado livro de Mina Miyajima, chega ao Brasil

Em alta no streaming: 10 K-dramas imperdíveis para maratonar

VMA 2025: confira todos os indicados à premiação