Ed Sheeran lança clipe de seu novo single A Little More
A música já está disponível em todas as plataformas digitais e o clipe é estrelado por Rupert Grint. Ed Sheeran lançou, nesta quinta-feira (7), seu novo single A Little More. O videoclipe oficial conta com a volta de Rupert Grint e traz a continuação dos acontecimentos do clipe de Lego House, no qual o ator interpreta um fã obcecado pelo cantor.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Entretetizei e fique por dentro de todos os detalhes!
