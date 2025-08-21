Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Entretenimento – Música, famosos, TV, cinema, séries e mais

Emily em Paris: data de estreia da quinta temporada é anunciada

Novas imagens de Emily Cooper indicam como será a nova fase da personagem Depois de muita espera, a Netflix divulgou, nesta quarta-...

Entretetizei

Entretetizei|Do R7

entretetizei

Novas imagens de Emily Cooper indicam como será a nova fase da personagem. Depois de muita espera, a Netflix divulgou, nesta quarta-feira (20), novas informações e imagens da quinta temporada de Emily em Paris, que contará com 10 novos episódios.

Não perca a chance de saber tudo sobre a nova temporada! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Entretetizei.

Leia Mais em entretetizei:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.