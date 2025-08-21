Emily em Paris: data de estreia da quinta temporada é anunciada
Novas imagens de Emily Cooper indicam como será a nova fase da personagem. Depois de muita espera, a Netflix divulgou, nesta quarta-feira (20), novas informações e imagens da quinta temporada de Emily em Paris, que contará com 10 novos episódios.
