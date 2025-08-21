Emily em Paris: data de estreia da quinta temporada é anunciada Novas imagens de Emily Cooper indicam como será a nova fase da personagem Depois de muita espera, a Netflix divulgou, nesta quarta-... Entretetizei|Do R7 21/08/2025 - 12h40 (Atualizado em 21/08/2025 - 12h40 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

entretetizei

Novas imagens de Emily Cooper indicam como será a nova fase da personagem. Depois de muita espera, a Netflix divulgou, nesta quarta-feira (20), novas informações e imagens da quinta temporada de Emily em Paris, que contará com 10 novos episódios.

Não perca a chance de saber tudo sobre a nova temporada! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Entretetizei.

Leia Mais em entretetizei:

Twenty One Pilots lança novo single, Drum Show

Streaming gratuito de cinema japonês lança 6 novos títulos

Especial | Do kimono ao saree: as roupas tradicionais asiáticas que não saem de moda