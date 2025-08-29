Entrevista | Alana Alberg relembra show no The Town, fala sobre carreira e representatividade feminina na música Baixista reflete sobre trajetória, protagonismo feminino na música, projetos futuros e experiências marcantes, incluindo sua participação... Entretetizei|Do R7 29/08/2025 - 18h38 (Atualizado em 29/08/2025 - 18h38 ) twitter

Baixista reflete sobre trajetória, protagonismo feminino na música, projetos futuros e experiências marcantes, incluindo sua participação no The Town 2023 na banda de Jão A baixista Alana Alberg tem se destacado tanto pela técnica no contrabaixo, instrumento que toca desde os 13 anos de idade, quanto pela força de sua presença. De uma cidade com cerca de 38 mil habitantes no interior de São Paulo, para os grandes palcos da música brasileira, seu talento vai além das cordas e do som grave: reflete uma energia única que a torna impossível de ignorar.

Não perca a oportunidade de conhecer mais sobre a trajetória inspiradora de Alana Alberg e sua visão sobre a representatividade feminina na música, consulte a matéria completa no nosso parceiro Entretetizei.

