Entrevista | Cynthia Aparecida: atriz fala sobre sua série para internet, a gravação do longa Nosso Lar 3 e mais A multiartista Cynthia Aparecida fala sobre o formato inovador de sua série, a escrita de novos roteiros e revela detalhes da gravação... Entretetizei|Do R7 22/08/2025 - 19h39

entretetizei

A multiartista Cynthia Aparecida fala sobre o formato inovador de sua série, a escrita de novos roteiros e revela detalhes da gravação do longa Nosso Lar 3.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Entretetizei e descubra mais sobre a carreira e os projetos de Cynthia!

