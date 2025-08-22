Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Entretenimento – Música, famosos, TV, cinema, séries e mais

Entrevista | Cynthia Aparecida: atriz fala sobre sua série para internet, a gravação do longa Nosso Lar 3 e mais

A multiartista Cynthia Aparecida fala sobre o formato inovador de sua série, a escrita de novos roteiros e revela detalhes da gravação...

Entretetizei

Entretetizei|Do R7

entretetizei

A multiartista Cynthia Aparecida fala sobre o formato inovador de sua série, a escrita de novos roteiros e revela detalhes da gravação do longa Nosso Lar 3.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Entretetizei e descubra mais sobre a carreira e os projetos de Cynthia!

Leia Mais em entretetizei:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.