Entrevista | Desirée, brasileira do grupo global Now United, fala sobre carreira e representatividade

A artista cresceu na Zona Norte de São Paulo e hoje representa o Brasil no primeiro grupo pop global do mundo Em uma entrevista exclusiva...

A artista cresceu na Zona Norte de São Paulo e hoje representa o Brasil no primeiro grupo pop global do mundo. Em uma entrevista exclusiva ao Entretetizei, a brasileira de 20 anos abriu o coração e relembrou momentos de sua trajetória artística, que começou ainda na infância.

