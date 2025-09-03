Entrevista | Desirée, brasileira do grupo global Now United, fala sobre carreira e representatividade A artista cresceu na Zona Norte de São Paulo e hoje representa o Brasil no primeiro grupo pop global do mundo Em uma entrevista exclusiva... Entretetizei|Do R7 03/09/2025 - 12h38 (Atualizado em 03/09/2025 - 12h38 ) twitter

A artista cresceu na Zona Norte de São Paulo e hoje representa o Brasil no primeiro grupo pop global do mundo. Em uma entrevista exclusiva ao Entretetizei, a brasileira de 20 anos abriu o coração e relembrou momentos de sua trajetória artística, que começou ainda na infância.

Não perca a oportunidade de conhecer mais sobre a trajetória inspiradora de Desirée! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Entretetizei.

