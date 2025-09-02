Logo R7.com
Entrevista | Lívia Dabarian fala sobre seu próximo filme e dos desafios do teatro no Brasil

Em uma conversa com o Entetetizei, a atriz e cantora revelou detalhes sobre O Último Canto das Cigarras De uma criança cercada por...

Entretetizei|Do R7

Em uma conversa com o Entetetizei, a atriz e cantora revelou detalhes sobre O Último Canto das Cigarras. De uma criança cercada por música à uma mulher que não se enxerga sem a arte, Lívia Dabarian começou a sua carreira cedo: aos oito anos, já era vocalista do Oxgênios, grupo musical infantil dos anos 1990 apadrinhado por Xuxa.

Não perca a oportunidade de conhecer mais sobre a trajetória de Lívia e os desafios do teatro no Brasil

