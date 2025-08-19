Logo R7.com
Entrevista | M.G. Ferrey: “O livro de fantasia não serve para escapar da realidade, mas para olhá-la de outro ângulo”

Autora é a mente criadora de Aquorea, reino subaquático repleto de mistérios M.G. Ferrey, escritora portuguesa, escolheu o Brasil para...

Autora é a mente criadora de Aquorea, reino subaquático repleto de mistérios M.G. Ferrey, escritora portuguesa, escolheu o Brasil para ambientar a romantasia Aquorea: Inspira — obra que se passa em um universo fantástico e subaquático. O livro, sucesso de vendas em Portugal, acaba de chegar às livrarias brasileiras pela Editora Galera e promete fisgar os amantes de fantasia e de romances mágicos.

