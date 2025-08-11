Entrevista | Pedro Ivo fala sobre adaptações literárias para o audiovisual e influências no mundo dos quadrinhos Autor também reflete sobre representatividade, a função da ficção e os desafios da profissão Pedro Ivo é o escritor da série de HQs... Entretetizei|Do R7 11/08/2025 - 18h39 (Atualizado em 11/08/2025 - 18h39 ) twitter

Foto: reprodução/Arquivo Pessoal/Pedro Ivo entretetizei

Autor também reflete sobre representatividade, a função da ficção e os desafios da profissão Pedro Ivo é o escritor da série de HQs O Cidadão Incomum, que conta a história de super-heróis em São Paulo, e também de Entre Mundos, obra sobre fantasmas, que escreveu em parceria com Rodrigo de Oliveira. Ivo também é roteirista, publicitário e ator — trajetórias que utiliza no momento de escrever e construir seus personagens.

