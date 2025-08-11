Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar
R7 Entretenimento – Música, famosos, TV, cinema, séries e mais

Entrevista | Pedro Ivo fala sobre adaptações literárias para o audiovisual e influências no mundo dos quadrinhos

Autor também reflete sobre representatividade, a função da ficção e os desafios da profissão  Pedro Ivo é o escritor da série de HQs...

Entretetizei

Entretetizei|Do R7

Foto: reprodução/Arquivo Pessoal/Pedro Ivo entretetizei

Autor também reflete sobre representatividade, a função da ficção e os desafios da profissão Pedro Ivo é o escritor da série de HQs O Cidadão Incomum, que conta a história de super-heróis em São Paulo, e também de Entre Mundos, obra sobre fantasmas, que escreveu em parceria com Rodrigo de Oliveira. Ivo também é roteirista, publicitário e ator — trajetórias que utiliza no momento de escrever e construir seus personagens.

Não perca a oportunidade de conhecer mais sobre a trajetória e as reflexões de Pedro Ivo, consulte a matéria completa no nosso parceiro Entretetizei!

Leia Mais em entretetizei:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.