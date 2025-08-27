Entrevista | Piter Salvatore escreve terror com elementos da mitologia indígena brasileira O autor goiano é fã de terror slasher e gosta de misturá-los a componentes de brasilidade em seus livros Ao desenvolver o romance Sussuros... Entretetizei|Do R7 27/08/2025 - 12h39 (Atualizado em 27/08/2025 - 12h39 ) twitter

O autor goiano é fã de terror slasher e gosta de misturá-los a componentes de brasilidade em seus livros. Ao desenvolver o romance Sussuros na Neblina, o escritor Piter Salvatore mesclou elementos do terror gótico, folclore nacional e de etnias indígenas goianas, como os Avá-Canoeiro e os Iny-Karajá. O livro, publicado de maneira independente, é ambientado em Goiás, nos anos 2000, e destrincha um passado colonial e fantasmagórico.

Não perca a oportunidade de conhecer mais sobre essa obra intrigante e a visão do autor! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Entretetizei.

