Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Entretenimento – Música, famosos, TV, cinema, séries e mais

Entrevista | YOUNITE fala sobre debut, shows no Brasil e projetos futuros

 Grupo sul-coreano desembarcou no Brasil em agosto com apresentações passando por sete cidades É uma verdade universalmente reconhecida...

Entretetizei

Entretetizei|Do R7

Grupo sul-coreano desembarcou no Brasil em agosto com apresentações passando por sete cidades

Para saber mais sobre a experiência do YOUNITE no Brasil e seus projetos futuros, consulte a matéria completa no nosso parceiro Entretetizei.

Leia Mais em entretetizei:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.