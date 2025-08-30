Especial | Dia da Vitória: um marco na luta pela independência da Turquia Neste dia (30) os turcos celebram o resultado positivo de uma das batalhas que levaram à independência da nação Por Anna Mellado... Entretetizei|Do R7 30/08/2025 - 13h37 (Atualizado em 30/08/2025 - 13h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Foto Dia da Vitória. entretetizei

Neste dia (30) os turcos celebram o resultado positivo de uma das batalhas que levaram à independência da nação.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Entretetizei e descubra mais sobre a importância do Dia da Vitória para o povo turco!

Leia Mais em entretetizei:

Notícias da semana no mundo turco — 25/8 a 30/8

Confira as estreias de dramas asiáticos no streaming em setembro

Capoeiras: série que celebra ancestralidade brasileira chega ao streaming