Especial | Laufey: a artista que vai fazer você amar jazz, bossa nova e tudo que é bonito no mundo Ela tem 26 anos, um Grammy, uma estética de livro antigo, uma discografia impecável e um fã ilustre chamado Kim Tae-hyung Se você já... Entretetizei|Do R7 09/08/2025 - 18h37

Laufey entretetizei

Ela tem 26 anos, um Grammy, uma estética de livro antigo, uma discografia impecável e um fã ilustre chamado Kim Tae-hyung. Se você já se pegou escutando um som suave no fundo de um vídeo do TikTok, com voz doce, cordas cinematográficas e um clima que parece café em tarde de chuva, provavelmente era Laufey. Se nunca ouviu falar, começa aqui: o nome dela se pronuncia Láu-vêi, nasceu em Reykjavík, capital da Islândia, em 1999, é filha de mãe chinesa e pai islandês, cresceu entre piano clássico e fitas de jazz, se formou em Berklee e é, talvez, a artista mais sensível da nossa geração. Com 26 anos, está escrevendo uma nova história para o jazz, e fazendo isso com um sorriso tímido, vestidos vintage e letras que falam de amor como se fosse a primeira vez.

Para saber mais sobre essa artista incrível e sua trajetória, consulte a matéria completa no nosso parceiro Entretetizei.

